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Общество9 февраля 2022 6:41

В Северном районе Орла и деревне Старцево 10 февраля отключат воду

Публикуем список адресов, по которым весь день не будет водоснабжения
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Архив "КП"

В четверг, 10 февраля, часть Северного района Орла, а также пригородная деревня Старцево останутся без воды. Публикуем список адресов, по которым весь день не будет водоснабжения.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 9.00 до 17.00 воду перекроют по следующим адресам: Московское шоссе, 156 (троллейбусное депо), Московское шоссе 158, корпуса 1,2,3, Московское шоссе 160, корпуса 1,2,3, а также Московское шоссе 162.

Также без воды останется деревня Старцево, улицы Колледжская 2 (техникум), 4,4а, 6, улица Комаринская, 3, улица Приветливая.

Как пояснили в администрации, воды не будет из-за ремонтных работ по Московскому шоссе, 153.