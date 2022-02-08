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Происшествия8 февраля 2022 15:02

Суд вынес приговор орловцу, укравшему золото и ноутбук у своей матери

Ему назначено 300 часов обязательных работ
Нина СОКОЛОВА
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Суд вынес приговор орловцу, укравшему золото и ноутбук у своей матери

Суд вынес приговор орловцу, укравшему золото и ноутбук у своей матери

Фото: Архив "КП"

Жителя Орловской области осудили за кражу золота и ноутбука у своей матери. Ему назначено 300 часов обязательных работ.

Неприятный инцидент произошел в Кромском районе. Сын похитил у матери ноутбук и золотые украшения, за что и попал под 158 статью УК РФ.

Кромской районный суд признал мужчину виновным в совершении двух краж и вынес приговор, который был обращен к исполнению.

- Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, с отбыванием на объектах, определенных органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, - сообщили в пресс-службе Кромского районного суда.