Суд вынес приговор орловцу, укравшему золото и ноутбук у своей матери Фото: Архив "КП"

Жителя Орловской области осудили за кражу золота и ноутбука у своей матери. Ему назначено 300 часов обязательных работ.

Неприятный инцидент произошел в Кромском районе. Сын похитил у матери ноутбук и золотые украшения, за что и попал под 158 статью УК РФ.

Кромской районный суд признал мужчину виновным в совершении двух краж и вынес приговор, который был обращен к исполнению.

- Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, с отбыванием на объектах, определенных органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, - сообщили в пресс-службе Кромского районного суда.