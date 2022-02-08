Центру "Равные" для людей с ментальными нарушениями в Орле передали помещение

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орле центру "Равные", который специализируется на поддержке людей с ментальными нарушениями и особенностями здоровья, передали свидетельство о передаче помещения в бессрочное пользование. Социальный центр останется в своем "доме".

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В конце 2021 года над центром "Равные" нависла угроза выселения: обстоятельства вынуждали арендодателя освободить помещения. Однако проблему удалось решить, АО «Протон» выкупило помещение, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Теперь орловцы с ограниченными возможностями здоровья и ментальными нарушениями смогут продолжить занятия в центре, не боясь, что их выселят. На сегодняшний день здесь функционирует несколько направлений работы с особенными людьми: театральная студия, гончарная мастерская, инклюзивная студи танца и другие.