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Общество8 февраля 2022 13:22

В орловском парке Ботаника восстановили освещение

Фонари починили после обращения активистов ОНФ в администрацию
Нина СОКОЛОВА
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В парке Ботаника починили фонари

В парке Ботаника починили фонари

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В орловском парке Ботаника восстановили освещение. Фонари починили после обращения активистов ОНФ в администрацию.

Освещение в парке Ботаника перестало работать еще 29 января. К общественникам за помощью обратились жители микрорайона Новая Ботаника, которым было проблематично гулять в парке в темное время суток. Изучив проблему, активисты Народного фронта направили обращение в администрацию города, после чего неисправность устранили.

- Власти Орла оперативно подключились к решению данного вопроса. Вечером 3 февраля уличные фонари вновь заработали, – сообщил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов.