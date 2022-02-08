В парке Ботаника починили фонари Фото: Ольга СУПОНЕВА

В орловском парке Ботаника восстановили освещение. Фонари починили после обращения активистов ОНФ в администрацию.

Освещение в парке Ботаника перестало работать еще 29 января. К общественникам за помощью обратились жители микрорайона Новая Ботаника, которым было проблематично гулять в парке в темное время суток. Изучив проблему, активисты Народного фронта направили обращение в администрацию города, после чего неисправность устранили.

- Власти Орла оперативно подключились к решению данного вопроса. Вечером 3 февраля уличные фонари вновь заработали, – сообщил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов.