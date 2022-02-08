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В Орловской области суд обязал компанию восстановить слой плодородной почвы. Площадь участка – 335,4 квадратных метра.

В ходе ноябрьской проверки 2020 года сотрудники управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям на сельскохозяйственном участке увидели почву, перемешанную с глиной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что компания нарушила земельное законодательство при проведении работ. После геодезической съемки специалисты определили площадь перекрытия плодородного почвенного слоя – 335,4 квадратных метра.

Образцы направили на экспертизу. Она показала ухудшение состояния окружающей среды из-за уничтожения плодородного слоя.

В феврале юридическое лицо получило штраф. Помимо этого, компания должна разработать проект по восстановлению почвы. В феврале 2022 года арбитражный суд Орловской области удовлетворил иски Россельхознадзора.