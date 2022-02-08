В Орле начала работу комиссия по допуску на "Лыжню России"

Гонка "Лыжня России-2022" состоится 12 февраля Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле начала работу комиссия по допуску участников на "Лыжню России-2022". Гонка состоится в грядущую субботу 12 февраля.

В этом году лыжники посоревнуются в новой локации: вместо Медведевского леса местом для соревнований станет парк Победы. В общероссийской лыжной гонке посостязаться могут спортсмены разных возрастных категорий, дистанций будет три - на 1,2 и 3 километра. Первый старт на дистанциях будет дан в 12.00 12 февраля.

Лыжники в возрасте до 17 лет допускаются на соревнования только при наличии разрешения от врача. А у совершеннолетних участников должен быть в наличии сертификат о вакцинации или QR-код.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, комиссия по допуску участников работает с 7 февраля по 11 февраля. Подробности здесь.