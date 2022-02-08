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В Орловской области более 52 тысяч школьников находятся на дистанционном обучении. Ученики 94 школ учатся из дома. Об этом рассказал руководитель департамента образования Орловской области Алексей Карлов.

52 623 школьника в Орловской области переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

– Это все школы, лицеи и гимназии Орла и Мценска, а также ряд школ в Ливнах, Болховском, Верховском, Глазуновском, Должанском, Залегощенском, Ливенском, Новодеревеньковском, Орловском, Покровском, Свердловском, Сосковском, Хотынецком районах, – рассказали в пресс-службе правительства.

В настоящее время почти 92% работников образования привиты от коронависной инфекции. Руководитель отметил, что выход школ с дистанта будет продолжен с соблюдением санитарных мер.