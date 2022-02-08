Сергей Кутенев прокомментировал встречу Владимира Путина с предпринимателями

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В программе «Сказано в Сенате» прокомментировал встречу Владимира Путина с представителями бизнес-сообщества ее участник, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Сергей Кутенев.

Сергей Николаевич затронул проблемный вопрос внесения изменений в законодательство в области оплаты исполненных обязательств по государственным и муниципальным контрактам, которые не учитывают требования по работе с субъектами малого предпринимательства и порядка расчета по договорам.

Сергей Кутенев также обозначил наиболее важные вопросы, которые были затронуты на встрече Главы государства с предпринимателями. В их числе – инвестиции и коммунальная сфера.

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