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Общество8 февраля 2022 11:43

Сергей Кутенев прокомментировал встречу Владимира Путина с предпринимателями

Сергей Николаевич обозначил наиболее острые темы, затронутые в общении с главой Государства
Источник:kp.ru
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В программе «Сказано в Сенате» прокомментировал встречу Владимира Путина с представителями бизнес-сообщества ее участник, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Сергей Кутенев.

Сергей Николаевич затронул проблемный вопрос внесения изменений в законодательство в области оплаты исполненных обязательств по государственным и муниципальным контрактам, которые не учитывают требования по работе с субъектами малого предпринимательства и порядка расчета по договорам.

Сергей Кутенев также обозначил наиболее важные вопросы, которые были затронуты на встрече Главы государства с предпринимателями. В их числе – инвестиции и коммунальная сфера.

Подробнее в видео.