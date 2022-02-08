В Орловской области отремонтировали больше 110 километров дорог в 2021 году

В Орловской области в прошлом году отремонтировали больше сотни километров дорог Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области отремонтировали более 110 километров дорог в 2021 году. На ремонт потратили больше одного миллиарда рублей.

За прошлый год в регионе были отремонтированы 37 участков региональных, межмуниципальных и местных дорог общей протяженностью больше 110 километров. В общей сложности уложили 821 тысячу квадратных метров асфальта. Также были проведены работы по внедрению второго этапа интеллектуальной транспортной системы: на территории области установили 8 «умных остановок» и модернизировали 15 светофоров.

- По итогам реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году освоено 1 миллиард 294 миллионов рублей, в том числе 604 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 690 миллионов рублей – средства областного бюджета, остаток финансирования – это экономия, - сообщил руководитель Департамента дорожного хозяйства Орловской области Алексей Субботин.