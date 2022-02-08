Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

Орловский суд рассмотрит дело об убийстве пенсионера. Следователи завершили расследование.

Следственный комитет России по Орловской области завершил расследование дела 49-летнего местного жителя о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Установлено, что в мае 2021 года обвиняемый находился в квартире с 67-летним знакомым. Они распивали спиртное и обсуждали поведение общей знакомой, после чего возник конфликт.

Обидчик перешел из словесного конфликта в драку и начал избивать пенсионера. Он наносил ему удары кулаками и металлической кружкой по голове и туловищу, а затем взял нож и порезал левое бедро, грудную клетку, лицо и шею. Медикам спасти местного жителя не удалось. Он умер спустя непродолжительное время.

Собрана доказательная база и проведены необходимые следственные действия. Прокурор утвердил обвинительное заключение и передал уголовное дело в суд.