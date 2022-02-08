Почетный гражданин Орла Александр Хохлов ушел из жизни

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Ушел из жизни Почетный гражданин Орла Александр Хохлов. Он скончался 7 февраля в возрасте 93-х лет.

О кончине сообщили в городской администрации. Александр Степанович Хохлов при жизни трудился в исполкоме партии. Был первым секретарем Заводского райкома комсомола, работал в обкоме партии. Уходил на пенсию с должности заместителя председателя облисполкома.

Помогал в решении вопросов социального и экономического развития города, в том числе при его участии построены заводы "Химмаш", "Дормаш", "Химтекстильмаш", а также трамвайное и троллейбусное депо.