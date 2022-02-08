Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 11:08

Почетный гражданин Орла Александр Хохлов ушел из жизни

Он скончался 7 февраля в возрасте 93-х лет
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
.

.

Ушел из жизни Почетный гражданин Орла Александр Хохлов. Он скончался 7 февраля в возрасте 93-х лет.

О кончине сообщили в городской администрации. Александр Степанович Хохлов при жизни трудился в исполкоме партии. Был первым секретарем Заводского райкома комсомола, работал в обкоме партии. Уходил на пенсию с должности заместителя председателя облисполкома.

Помогал в решении вопросов социального и экономического развития города, в том числе при его участии построены заводы "Химмаш", "Дормаш", "Химтекстильмаш", а также трамвайное и троллейбусное депо.