В 2020 году потратили около 526 миллионов Фото: Архив "КП"

В Орловской области финансирование научных исследований сократилось на 20,8%. С января по сентябрь 2021 года на науку потратили 417,1 миллионов рублей. Такие данные приводит «Орелстат».

За 9 месяцев 2021 года в Орловской области потратили 417,1 миллионов рублей на исследования ученых. Это на 20,8% ниже, чем цифры по аналогичному периоду 2020 года. Финансирование из федерального бюджета достигло почти 40%.

В регионе 18 организаций занимались научными исследованиями за указанный период. Количество человек, занятых наукой в регионе, – 632. Средняя заработная плата научного сотрудника – 33 871 рубль.

В регионе 18 организаций занимались научными исследованиями за указанный период. Количество человек, занятых наукой в регионе, – 632. Средняя заработная плата научного сотрудника – 33 871 рубль.