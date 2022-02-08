Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области суд рассмотрит дело о братском покушении на убийство. 42-летний ливенец едва не зарезал своего брата.

Следственный комитет завершил рассмотрение уголовное дела жителя Ливен. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

В ноябре 2021 года местный житель и его брат распивали спиртные напитки на кухне. Между ними произошла ссора и мужчина несколько раз пырнул ножом своего брата в голову, грудь, шею и конечности. Он сумел выйти из дома и попросить соседей о помощи. Они вызвали медиков.

Следствие установило все обстоятельства случившегося. Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело передано в суд.