Один человек пострадал в столкновении "Ниссана" и "Лады" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле «Ниссан» столкнулся с «Ладой». Пассажир иномарки получил телесные повреждения.

Авария случилась 7 февраля около 11 часов утра в Заводском районе. 47-летний водитель «Ниссана Икс-Трейла» ехал по 1-й Пушкарной, где допустил столкновение с «Ладой Ларгус», который двигался по улице Садово-Пушкарной со стороны Васильевской.

- В результате ДТП пассажир «Ниссана» получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД по Орловской области.