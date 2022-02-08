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Происшествия8 февраля 2022 8:30

В подъезде орловской многоэтажки жильцы обнаружили гранату

Обследовали опасную находку росгвардейцы
Нина СОКОЛОВА
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В подъезде орловской многоэтажки жильцы обнаружили гранату. Обследовали опасную находку росгвардейцы.

В Росгвардию обратились бдительные горожане, увидев возле одной из квартир в доме по улице Комсомольской гранату, очень похожую на настоящую боевую.

На место прибыли силовики в составе инженерно-технической группы, а также кинолог со служебной собакой.

- Обследовав подозрительный предмет, сотрудники ОМОН установили, что у входной двери одной из квартир лежала предназначенная для игры в страйкбол граната, конструктивно схожая с боевой Ф-1, - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.