В подъезде орловской многоэтажки жильцы обнаружили гранату. Обследовали опасную находку росгвардейцы.

В Росгвардию обратились бдительные горожане, увидев возле одной из квартир в доме по улице Комсомольской гранату, очень похожую на настоящую боевую.

На место прибыли силовики в составе инженерно-технической группы, а также кинолог со служебной собакой.

- Обследовав подозрительный предмет, сотрудники ОМОН установили, что у входной двери одной из квартир лежала предназначенная для игры в страйкбол граната, конструктивно схожая с боевой Ф-1, - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.