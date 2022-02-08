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Происшествия8 февраля 2022 7:43

В Орле горели сразу три грузовика

Причину ЧП на улице Северный Парк устанавливают специалисты
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле горели несколько грузовиков

В Орле горели несколько грузовиков

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Накануне вечером в Орле горело сразу три грузовика. В причинах пожара, случившегося на улице Северный Парк, предстоит установить специалистам.

Спасателям сигнал о пожаре поступил в десятом часу 7 февраля. Пожарные прибыли на место, от огня пострадали несколько большегрузов: "КамАз" и два "МАЗа".

-В автомобиле "МАЗ" выгорела кабина и моторный отсек, "КамАз" поврежден огнем с левой стороны на четерех квадратных метра и еще один "МАЗ" поврежден огнем с правой стороны на четырех метрах. Пожарными спасены 2 автомобиля "МАЗ" и "КамАз", - рассказали о последствиях аварии в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Никто не пострадал.