В Орле горели сразу три грузовика

В Орле горели несколько грузовиков Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Накануне вечером в Орле горело сразу три грузовика. В причинах пожара, случившегося на улице Северный Парк, предстоит установить специалистам.

Спасателям сигнал о пожаре поступил в десятом часу 7 февраля. Пожарные прибыли на место, от огня пострадали несколько большегрузов: "КамАз" и два "МАЗа".

-В автомобиле "МАЗ" выгорела кабина и моторный отсек, "КамАз" поврежден огнем с левой стороны на четерех квадратных метра и еще один "МАЗ" поврежден огнем с правой стороны на четырех метрах. Пожарными спасены 2 автомобиля "МАЗ" и "КамАз", - рассказали о последствиях аварии в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Никто не пострадал.