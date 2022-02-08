Фото: СУПОНЕВА Ольга
В Орловской области полицейские нашли вора по следам на снегу. Он украл деньги и два ноутбука.
Охранник из Ливен Орловской области рассказал полицейским о том, что неизвестный разбил стекло магазина и помещение организации. Сотрудники прибыли на место происшествия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
На улице полицейские увидели капли крови, а рядом со зданием – следы на снегу. Они привели правоохранителей к 21-летнему ливенцу с признаками алкогольного опьянения. Рядом с ним были два украденных ноутбука и деньги. Из соседней кассы он прихватил 4 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное у вора изъяли. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.