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Происшествия8 февраля 2022 7:36

В Орловской области полицейские нашли вора по следам на снегу

Он украл деньги и два ноутбука
Сергей Силаев
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Фото: СУПОНЕВА Ольга

Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орловской области полицейские нашли вора по следам на снегу. Он украл деньги и два ноутбука.

Охранник из Ливен Орловской области рассказал полицейским о том, что неизвестный разбил стекло магазина и помещение организации. Сотрудники прибыли на место происшествия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

На улице полицейские увидели капли крови, а рядом со зданием – следы на снегу. Они привели правоохранителей к 21-летнему ливенцу с признаками алкогольного опьянения. Рядом с ним были два украденных ноутбука и деньги. Из соседней кассы он прихватил 4 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное у вора изъяли. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.