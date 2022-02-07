Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орловской области 3 120 человек сдадут ЕГЭ в 2022 году. Из них 2 792 – одиннадцатиклассники, 139 – обучающихся СПО и 189 выпускников прошлых лет. Об этом сообщает департамент образования Орловской области.

Самый массовый предмет – русский язык. Экзамен собираются сдавать 2 988 человек. В то же время самый популярный предмет по выбору – это обществознание. Его выбрали чуть больше половину сдающих – 52,7%.

– Более 49 % участников зарегистрировались на ЕГЭ по математике базового уровня, 43,2 % выбрали математику профильного уровня, 22,7 % - биологию, 21,1 % – историю, 17,2 % – физику, 14,4 % – химию, 13,6 % – информатику и ИКТ, 9,5% – литературу, 1,9 % – географию, – рассказали в департаменте.

Из иностранных языков самым популярным в очередной стал английский. Его сдают 12,7% выпускников. На экзамен по немецкому языку зарегистрировались 9 человек, по французскому – 6, по китайскому – 2. ЕГЭ по испанскому языку будет сдавать один человек.