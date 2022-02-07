Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 14:00

В 2021 году в Орле и области родилось больше мальчиков, чем девочек

На свет появился 5 451 малыш
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Орле в 2021 году на свет появилось больше 5 тысяч малышей, большинство из них - мальчики

В Орле в 2021 году на свет появилось больше 5 тысяч малышей, большинство из них - мальчики

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области в 2021 году на свет появился 5 451 малыш. Мальчиков родилось больше чем девочек: семьи пополнились 2 818 сыновьями и 2 633 дочерьми.

Как рассказали в региональном департаменте соцзащиты, первенцы появились чуть более чем у двух тысяч семей. В региона родилась одна тройня и 29 пар двоен.

А самыми популярными именами, которыми орловцы называли своих малышей, стали Артем, Михаил, Александр, а также Анна, Ксения и Мария.