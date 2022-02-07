В 2021 году в Орле и области родилось больше мальчиков, чем девочек

В Орле в 2021 году на свет появилось больше 5 тысяч малышей, большинство из них - мальчики Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области в 2021 году на свет появился 5 451 малыш. Мальчиков родилось больше чем девочек: семьи пополнились 2 818 сыновьями и 2 633 дочерьми.

Как рассказали в региональном департаменте соцзащиты, первенцы появились чуть более чем у двух тысяч семей. В региона родилась одна тройня и 29 пар двоен.

А самыми популярными именами, которыми орловцы называли своих малышей, стали Артем, Михаил, Александр, а также Анна, Ксения и Мария.