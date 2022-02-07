В Орле полиция ищет очевидцев столкновения "Форда" и "ВАЗа"

В Орле полицейские ищут очевидцев ДТП, случившегося 1 февраля. На Московском шоссе столкнулись "Форд" и "ВАЗ".

С просьбой откликнуться возможных свидетелей аварии к автолюбителям и пешеходам обратились в Управлении ГИБДД. Машины столкнулись около 9 утра 1 февраля в районе дома №176 по Московскому шоссе.

- Просьба свидетелей (очевидцев), а так же граждан имеющих запись видеорегистратора вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия обратиться по телефону 72-90-00, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.