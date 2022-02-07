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Происшествия7 февраля 2022 13:14

В Орловской области мужчина дал знакомому позвонить и остался без телефона

Кражей закончились алкогольные посиделки
Сергей Силаев
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Фото: СУПОНЕВА Ольга

Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орловской области мужчина дал знакомому позвонить и остался без телефона. Кражей закончились алкогольные посиделки.

В отделение полицию обратился житель Урицкого района Орловской области. Он рассказал полицейским, что распивал спиртные напитки со знакомым. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

У местного жителя 31-летний орловец одолжил телефон якобы для звонка и вышел из комнаты. Он не вернулся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Полицейские нашли и изъяли похищенный телефон.

Местному жителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.