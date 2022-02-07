В Орловской области подключили к Интернету 891 социально значимый объект. В это число входят школы, библиотеки и пожарные части.

В Орловской области продолжают подключать социально значимые объекты к сети Интернет. Работы проводятся в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

С момента начала программы к глобальной сети подключили 891 объект, среди которых школы, фельдшерские пункты, пожарные части, органы местного самоуправления и библиотеки.

Также в 2022 году регион получит 33 миллиона рублей на цифровизацию деятельности мировых судей.

– Запланированы мероприятия по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей. Это необходимо для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судей, – сообщили в пресс-службе.