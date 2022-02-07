Орел снова ищет подрядчика на ремонт Красного моста

Еще один аукцион по поиску подрядчика на Красный мост состоится 17 февраля Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Администрация Орла объявила еще один аукцион по поиску подрядчика, который завершит реконструкцию Красного моста. Торги состоятся 17 февраля.

Информация появилась на официальном портале госзакупок. Стоимость контракта более одного миллиарда 600 миллионов рублей. До 15 февраля желающие заняться ремонтом фирмы могут подать заявки, а 17 числа должен быть выбран победитель электронных торгов.

Напомним, предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Ранее губернатор Андрей Клычков в одном из прямом эфиров в соцсетях заявил, что подрядную фирму, которая завершит работы на мосту, будут искать пока это не даст результатов.

Красный мост был закрыт на реконструкцию 1 февраля 2021 года. Стройка быстро обросла уголовными делами, сейчас она заморожена. Мост перекрыт.