Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области
Следственный комитет инициировал проверку после обрушения крыши в Хотынце. В результате инцидента никто не пострадал.
Возможной причиной могла стать несвоевременная уборка снега с крыши. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.
– В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы содержания многоквартирного дома, – сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время специалисты осматривают место происшествия, а также устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Прокуратура также проводит проверку. На место выезжали заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов и сотрудники региональной прокуратуры.