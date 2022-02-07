Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

Следственный комитет инициировал проверку после обрушения крыши в Хотынце. В результате инцидента никто не пострадал.

Возможной причиной могла стать несвоевременная уборка снега с крыши. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

– В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы содержания многоквартирного дома, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время специалисты осматривают место происшествия, а также устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Прокуратура также проводит проверку. На место выезжали заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов и сотрудники региональной прокуратуры.