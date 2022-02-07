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Общество7 февраля 2022 12:09

С 1 марта в Орле подорожает льготный проездной билет

За него придется отдать 500 рублей
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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С 1 марта в Орле подорожает проездной

С 1 марта в Орле подорожает проездной

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле сохранится льготный проездной билет, но его стоимость увеличится. Соответствующее решение 7 февраля приняли депутаты городского совета.

Сейчас проездной стоит 450 рублей, половину стоимости проезда для льготников оплачивает город. С 1 марта 2021 года ценник вырастет до 500 рублей, сообщает пресс-служба Орловского городского совета.

Проездной позволяет меньше платить за поездки на общественном транспорте пенсионерам, студентам-очникам, школьникам.