С 1 марта в Орле подорожает льготный проездной билет

С 1 марта в Орле подорожает проездной Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле сохранится льготный проездной билет, но его стоимость увеличится. Соответствующее решение 7 февраля приняли депутаты городского совета.

Сейчас проездной стоит 450 рублей, половину стоимости проезда для льготников оплачивает город. С 1 марта 2021 года ценник вырастет до 500 рублей, сообщает пресс-служба Орловского городского совета.

Проездной позволяет меньше платить за поездки на общественном транспорте пенсионерам, студентам-очникам, школьникам.