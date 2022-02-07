Инвесторам особых экономических зон теперь станет проще получить статус резидента

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Это позволит принимать решение по инвестору за 15 дней вместо нынешних 40. А при заявке на получение статуса резидента компании получат возможность заменить бизнес-план на его упрощенную форму - паспорт инвестпроекта, в котором, как отметил министр экономического развития Максим Решетников, видна вся необходимая информация для принятия решения.

«Это очень значимое событие, настоящий прорыв в сфере инвестиций. Он случился в результате того, что Правительство России поддержало подготовленные Минэкономразвития России поправки в закон об особых экономических зонах (ОЭЗ). Поправки в законопроект призваны упростить ряд ключевых процедур для резидентов, - комментирует событие Антон Старосельский, заместитель губернатора, председатель совета директоров Корпорации развития Орловской области, которая является управляющей компанией ОЭЗ ППТ «Орел». – Только за минувший год наша ОЭЗ обрела четырех резидентов. Это очень эффективный показатель. Все наши резиденты отмечали оперативность и качество работы Корпорации развития Орловской области как инвестиционного агентства, говорили о минимизации административных барьеров, которую обеспечила Корпорация в процессе реализации инвестиционных проектов. То есть очевидно, что для потенциального инвестора крайне важно упрощение административных процедур. Для него главное динамично стартовать и как можно быстрее реализовать свой прибыльный инвестпроект. Уверен, что новые решения на законодательном уровне привлекут внимание бизнесменов и среди них станет больше желающих воспользоваться новыми преимуществами особых экономических зон. В частности, нашей ОЭЗ ППТ «Орел», где их всегда ждут и готовы оказать максимальное содействие!»

Как отмечается в пресс-релизе Минэкономразвития, поправки в законопроект также предполагают объединение промышленно-производственных (как ОЭЗ «Орел») и технико-внедренческих типов ОЭЗ. И расширение перечня разрешенных видов деятельности подакцизной продукцией. В частности, на территории ОЭЗов можно будет производить и перерабатывать метан и сжиженный углеводородный газ. При создании ОЭЗ будет заключаться единое соглашение между Минэкономразвития, управляющей компанией, регионом и муниципалитетом вместо трех отдельных документов.