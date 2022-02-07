Фото: СУПОНЕВА Ольга

Орловец уснул в общежитии и лишился телефона. Гаджет похитил 39-летний мужчина.

В полицию обратилась местная жительница с заявлением о краже телефона. Она передала его своему сыну, который проживает в общежитии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Оперативники выяснили, что 39-летний орловец пришел к сыну женщины и увидел телефон. В этот момент молодой человек спал. Убедившись, что никто не заметит кражу, он забрал средство связи и ушел.

Местный житель признался в преступлении. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.