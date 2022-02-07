Фото: СУПОНЕВА Ольга
Орловец уснул в общежитии и лишился телефона. Гаджет похитил 39-летний мужчина.
В полицию обратилась местная жительница с заявлением о краже телефона. Она передала его своему сыну, который проживает в общежитии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Оперативники выяснили, что 39-летний орловец пришел к сыну женщины и увидел телефон. В этот момент молодой человек спал. Убедившись, что никто не заметит кражу, он забрал средство связи и ушел.
Местный житель признался в преступлении. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.