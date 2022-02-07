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Общество7 февраля 2022 10:46

В орловском райцентре Хотынец из-за снега рухнула крыша жилого дома

Заместитель прокурора выехал на место, проводится проверка
Сергей Силаев
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Фото: Вячеслав Коваленко

Фото: Вячеслав Коваленко

В Орловском райцентре Хотынец из-за снега рухнула крыша жилого дома. Заместитель прокурора выехал на место, проводится проверка.

Орловская прокуратура проверит, почему обрушилась кровля жилого многоквартирного дома в поселке Хотынец. Предварительно установлено, что крыша могла не выдержать вес снега из-за несвоевременной уборки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

На место выехал заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов и работники региональной прокуратуры. В ходе работы они дадут правовую оценку действиям или бездействию ответственных лиц, в чью компетенцию входят вопросы содержания жилых домов.

Следственный комитет также инициировал проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.