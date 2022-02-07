Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на улице Афонина горел автобус. В момент возгорания он находился на заправке.

Утром, 7 февраля, примерно в 09.40, на заправочной станции вспыхнул автобус «ПАЗ». К месту происшествия направились пожарные. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Работники заправки сумели замедлить распространения огня с помощью огнетушителей. Спасатели охладили газовые баллоны, заправочное оборудование, потушили автобус и отбуксировали его на безопасное расстояние.

Для тушения пожара привлекли 3 машины. Ликвидировали возгорание 11 человек. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.