В Орловскую область поступит 6,7 миллионов рублей на работу линии «122»

В Орловскую область поступит 6,7 миллионов рублей на работу горячей линии по коронавирусу «122». В рамках проекта планируется увеличить количество рабочих мест до 27. О поступлении средств рассказал руководитель регионального департамента информационных технологий Андрей Артемов на заседании правительства.

В 2021 году планировалось создать службу. Она продолжает работать и остается востребованной. Сегодня колл-центр принимает около 1 000 звонков ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В рамках проекта увеличат количество оборудованных мест. Плановое значение на 2022 год – 27 мест. На эти цели выделили 6,7 миллиона рублей. Мероприятия проводятся совместно с региональным департаментом здравоохранения.