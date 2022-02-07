Фото: сайт "Орелстат"

В Орловской области объемы промышленности за 2021 год увеличились на 11,6%. Рост зафиксирован в трех секторах экономики.

По данным «Орелстата» в 2021 году зафиксирован рост в трех экономических секторах: энергетическом, водоснабжения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений и обрабатывающих производствах.

Отмечается, что производство пищевых продуктов по отношению к 2020 году возросло на 112%, машин и оборудования – на 119,7%, лекарств – на 136,5%.

В то же время уменьшилось производство компьютеров и электронных изделий, электрического оборудования и химических продуктов.