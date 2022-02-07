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Здоровье7 февраля 2022 8:32

В Орловской области дополнительно развернули 45 коек для больных COVID-19

Меру приняли из-за роста числа госпитализаций
Сергей Силаев
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

В Орловской области дополнительно развернули 45 коек для больных COVID-19. Меру приняли из-за роста числа госпитализаций.

Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов на заседании правительства рассказал, что в регионе увеличили коечный фонд на 45 единиц. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Общее число развернутых коек для больных с коронавирусом в области – 1 806. Увеличить фонд решили после роста числа госпитализаций. По словам Шувалова, стационары работают в обычном режиме, без пиковых нагрузок.