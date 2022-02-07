Фото из Instagram Станислава Шувалова

Станислав Шувалов потрудился волонтером на линии «122». Руководитель департамента принял 45 звонков от жителей региона.

Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов поработал волонтером на горячей линии по коронавирусу «122». В своем Instagram он рассказал, что орловцев больше всего беспокоят вопросы по вызову врача, лекарствам и оформлению больничных.

Центр посетил и губернатор региона Андрей Клычков. Он рассказал, что в ближайшее время штат будет увеличен. В настоящее время функционируют 32 линии. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Сейчас поликлиники испытывают перегрузки из-за скачка заболеваемости COVID-19. На их сайтах опубликованы официальные номера и адреса электронной почты. Пациенты могут получить оперативные ответы на вопросы без голосового сообщения.