В Орловской области налоговые с 7 февраля принимают только по записи

Налоговая с 7 февраля принимает только по предварительной записи Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области налоговые с 7 февраля принимают клиентов только по предварительной записи. Такую меру ввели из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

Чтобы попасть в инспекцию, орловцы могут записаться по телефону 8 (800) 222 22 22 или онлайн на сайте записи в ФНС.

При этом услугу по выдаче электронной подписи (КЭП) будет осуществляться в обычном режиме, сообщили в пресс-службе УФНС России по Орловской области.