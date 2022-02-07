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Общество7 февраля 2022 7:03

В Орловской области налоговые с 7 февраля принимают только по записи

Меру приняли из-за роста заболеваемости коронавирусом
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Налоговая с 7 февраля принимает только по предварительной записи

Налоговая с 7 февраля принимает только по предварительной записи

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области налоговые с 7 февраля принимают клиентов только по предварительной записи. Такую меру ввели из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

Чтобы попасть в инспекцию, орловцы могут записаться по телефону 8 (800) 222 22 22 или онлайн на сайте записи в ФНС.

При этом услугу по выдаче электронной подписи (КЭП) будет осуществляться в обычном режиме, сообщили в пресс-службе УФНС России по Орловской области.