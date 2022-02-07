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Происшествия7 февраля 2022 6:56

В Орле девушка на "ВАЗе" протаранила "КИА" при повороте

Один человек пострадал в автомобильной аварии
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В столкновении двух легковушек пострадала молодая женщина

В столкновении двух легковушек пострадала молодая женщина

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В автомобильной аварии в Заводском районе Орла пострадал один человек. Девушка на отечественной легковушке "ВАЗ" протаранила иномарку "КИА" при повороте.

Подробности ДТП озвучили в Госавтоинспекции. Все случилось в минувшее воскресенье, 6 февраля, на перекрестке Мостовой и Алроса. 25-летняя автоледи вела "ВАЗ" со стороны Карачевского шоссе. С Мостовой она стала поворачивать и столкнулась со встречным автомобилем "КИА", за рулем которого был 31-летний водитель. И он, и ехавшая на отечественном авто девушка не пострадали. А вот пассажирке иномарки досталось.

- В результате ДТП пассажир автомобиля "КИА", женщина 33 лет, получила телесные повреждения отпущена, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.