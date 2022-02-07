Под Орлом пенсионер погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

Пожилой мужчина погиб при пожаре в Орловском районе Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловском районе пожилой мужчина погиб в пожаре. Предположительной причиной ЧП, унесшего человеческую жизнь, в МЧС назвали нарушение правил пожарной безопасности при курении.

Пожар охватил жилой дом в деревне Леженки ранним утром 5 февраля, спасателям очевидцы позвонили примерно в пять часов. В доме, который на момент прибытия пожарных горел изнутри, находился человек. Два пожарных расчета работали на месте происшествия, огонь затушили. Но само здание сгорело, а находившийся в нем 72-летний пенсионер погиб.

Как сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, его тело было обнаружено в сгоревшем доме.