На новой рабочей неделе в Орле ожидается плюсовая температура

В ближайшую неделю в Орле ожидается оттепель Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области новая рабочая неделя ознаменуется оттепелью. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 7-11 февраля 2022.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 7 февраля в городе облачно, небольшой мокрый снег. Сильный ветер с юга, атмосферное давление на уровне 735 мм рт.ст., в ночное время небольшой мороз до -2, днем +1 градус.

Во вторник 8 февраля на термометрах от -1 ночью до +1 днем. Снова пасмурно, мокрые осадки. Ветер сменит направление на западное, скорость 3 м/с. Давление 738 мм рт.ст.

В среду 9 февраля ночью -2 и снег, днем 0. Небо затянуто тучами, ветер с севера-запада 4 м/c. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

В четверг 10 февраля ожидается от -2 градусов в темное время суток до +1 днем. Облачно, ночью временами снег, а днем мокрый снег. Ветер западный 6 м/с, давление 741 мм рт.ст.

В пятницу 11 февраля +1..+2 градуса. Облачно с прояснениями, снова ожидается мокрый снег. Ветер с запада, скорость 3 м/с, атмосферное давление 739 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, после недели оттепели снова воцарится мороз.