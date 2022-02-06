На 6 февраля в Орловской области подтвердилось 1007 случаев коронавируса

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)
Федеральный оперштаб представил обновленную статистику по заболеваемости коронавирусом. В Орловской области на 6 февраля подтвердилось 1007 случаев коронавирусной инфекции у жителей.
При этом в больницы попало 72 орловца, остальные будут лечиться в домашних условиях. Общее число заболевших - 82 629.
Выписалось за вчерашний день 282 орловца. А всего за время пандемии в регионе выписано 70 485 человек.
Снова сообщает оперативный штаб о смертях от covid-19. На 6 февраля умерло 4 человека, за все время умерло 1 644 пациента, болевших ковидом.