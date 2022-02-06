Двоих известных адвокатов в Орле задержали по подозрению в мошенничестве

В Орле по делу о мошенничестве задержаны двое адвокатов Фото: Архив "КП"

Двое известных адвокатов задержаны в Орле по подозрению в совершении мошенничества. По версии следствия, клиенту они обещали избежать уголовной ответственности за 800 тысяч рублей.

Следком возбудил уголовное дело против сотрудников "Орловской областной коллегии адвокатов-2" после проведенной сотрудниками УФСБ проверки.

- По данным следствия, в период с сентября 2021 по октябрь 2021 года подозреваемые путем обмана получили от жителя Орловской области денежные средства в сумме 800 000 рублей, пообещав последнему оказать содействие в принятии решения о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении последнего, при этом не имея возможности повлиять на процессуальное решение, - сообщает региональное СУ СК.

Дело возбуждено по третьей части статьи "Мошенничество". Оба фигуранта задержаны. По данным "КП", речь идет об адвокатах Муртазове и Атаеве.