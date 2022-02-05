Уроженка Орловской области Савонина в составе сборной России крупно проиграла американкам на Олимпиаде

Анна Савонина. Фото со страницы ЖХК "Торнадо".

Сегодня в Пекине состоялись матчи второго тура группового этапа на женском хоккейном турнире в рамках 24-х зимних Олимпийских игр. Сборная России, что называется «в одну калитку», проиграла американкам – 0:5.

Лучшими в составе североамериканской команды стали Саванна Хэрмон и Хилари Найт, набравшие по два очка по системе «гол+пас».

Участие в матче приняла уроженка поселка Хомутово защитница подмосковного «Торнадо» Анна Савонина.

Напомним, что накануне Савонина поучаствовала в победе россиянок над командой Швейцарии (5:2).

После сегодняшнего игрового дня в группе «А» канадки и американки лидируют с шестью очками в активе. У России три балла, а последнее место делят сборные Швейцарии и Финляндии, не имеющие набранных очков.

Теперь 7 февраля сборная России встретится с командой Канады. Начало матча в 7:10 по московскому времени.