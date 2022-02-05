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Здоровье5 февраля 2022 9:23

Больше 1000 человек заболело коронавирусом в Орловской области на 5 февраля

Рекордная заболеваемость продолжает расти
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области больше 1000 человек заболело коронавирусом за сутки. По данным федерального оперативного штаба на 5 февраля, covid-19 выявлен сразу у 1004 жителей Орла и районов.

Это вновь антирекорд. Буквально месяц назад, в начале января, количество заболевших за сутки едва превышало сотню, теперь же перевалило за тысячу. Госпитализировано при этом 144 пациента.Общее число выявленных случаев коронавируса за все время пандемии - 81 622.

Выздоровело и выписано 347 орловцев, всего насчитывается 70 203 случая выздоровления.

Скончалось за минувшие сутки 6 человек. Всего умерло 1 640 жителей Орловской области с лабораторно диагностированным covid-19.

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