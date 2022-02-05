Для многодетных семей в Орловской области снижен налог на транспорт

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области снижен налог на транспорт для многодетных и опекунских семей. Законопроект поддержал региональный парламент на сессии 4 февраля.

Семьи, которые получат льготу, могут рассчитывать на скидку в 50% на транспортный налог. Двигатель автомобиля при этом должен быть не больше 250 "лошадей". Касается льгота и мотоциклов.

- Речь идет о семьях, имеющих в своем составе трех и более детей до 18-летнего возраста, совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной или очно-заочной формам обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, либо проходящих военную службу по призыву, - пояснили "КП" в пресс-службе Орловского облсовета.