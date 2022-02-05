Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области 62-летний дом остался без капремонта. Прокуратура добивается ремонта через суд.

Многоквартирный жилой дом в деревне Отрада ни разу не ремонтировался с момента его ввода в эксплуатацию в 60-х годах. Этим вопросом заинтересовалась прокуратура Глазуновского района. Оказалось, что еще в 2021 году ремонтные работы были запланированы, но не выполнены в оговоренные сроки.

С исковым заявлением прокурор обратился в суд, чтобы обязать Региональный фонд капремонта отремонтировать жилье.

- Решением Железнодорожного районного суда города Орла требования прокурора района удовлетворены в полном объеме.Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.