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Общество5 февраля 2022 9:05

В Орловской области 62-летний дом остался без капремонта

Прокуратура добивается ремонта через суд
Нина СОКОЛОВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области 62-летний дом остался без капремонта. Прокуратура добивается ремонта через суд.

Многоквартирный жилой дом в деревне Отрада ни разу не ремонтировался с момента его ввода в эксплуатацию в 60-х годах. Этим вопросом заинтересовалась прокуратура Глазуновского района. Оказалось, что еще в 2021 году ремонтные работы были запланированы, но не выполнены в оговоренные сроки.

С исковым заявлением прокурор обратился в суд, чтобы обязать Региональный фонд капремонта отремонтировать жилье.

- Решением Железнодорожного районного суда города Орла требования прокурора района удовлетворены в полном объеме.Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

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