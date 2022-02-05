Орловских водителей оштрафовали за нарушение правил перевозки детей

Полицейские провели профилактические рейды Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области полицейские провели на дорогах профилактические рейды, призванные проконтролировать как родители соблюдают правила перевозки детей. Как оказалось, не все водители считаются с правилами.

Один из подобных рейдов прошел в Залегощенском районе. Многие автомобили, которые остановили сотрудники ГИБДД, были оборудованы специальными креслами, дети сидели в них, были пристегнуты. Но нашлись и нарушители.

- За время проведения мероприятия в отношении двух водителей были составлены административные материалы за нарушение требований к перевозке детей. Граждане, допустившие указанное нарушение, привлечены к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составил 3 000 рублей, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.