Орловский общепит продолжит работу навынос и доставку по ночам

Общепит закрыт в ночное время для посетителей, но навынос работать продолжит Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области заведения общепита смогут продолжить работу навынос и на доставку по ночам. А вот для посетителей с 23.00 до 6.00 кафе, бары, рестораны останутся закрытыми.

Решение на запрет работы общепита и клубов по ночам принял оперштаб по борьбе с коронавирусом на этой неделе. Оно обусловлено ростом заболеваемости коронавирусом, пока что заведения закрыты для посетителей в ночное время до 10 февраля. А вот заказать еду или забрать ее с собой навынос - можно.

- Исключение делается для обслуживания навынос и доставки заказов. Без доступа посетителей в помещения объектов общественного питания либо с доступом посетителей только до места выдачи заказа, исключив при этом доступ посетителей в другие помещения объектов общепита, - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.