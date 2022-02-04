Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орловской области женщина перевела мошенникам 350 тысяч рублей. Они представились сотрудниками банка и заставили орловчанку взять кредит.

С заявлением в полицию о пропаже крупной суммы денег обратилась местная жительница. Она лишилась около 350 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Мошенники использовали старую схему. Они представились сотрудниками банка и рассказали, что на имя женщину кто-то хочет оформить кредит. Чтобы обезопасить себя, необходимо получить у банка средства и перевести их на якобы безопасный счет.

Местная жительница поддалась на уловки мошенников, взяла кредит и перевела им все средства. Злоумышленники действовали дистанционно.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проводят розыскные мероприятия.