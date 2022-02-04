Планируется почистить и центральную площадь Ленина Фото: Сергей Силаев

За ночь с улиц Орла убрали 7,6 тысяч кубометров снега. За 432 рейса израсходовали 262 тонны пескосоляной смеси.

110 единиц техники вышли в ночь с 3 на 4 февраля убирать улицы города от снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Расчищены и расширены проезжые части на улицах Черепичной, Тамбовской, Мопра, Латышских стрелков, Спивака, Привокзальной, Старопривокзальной, в переулке Речном, Поселковом, 6-ой Орловской дивизии, Узловой, Половецкой, 4-й Курской, Фомина. Также убран ряд остановок.

Снег вывезен с улицы Планерной, Разведчика Воробьева, Полковника Старинова, Алроса, частично с улицы Ленина и других.

Днем на уборку вышло 38 машин: 9 КДМ, 4 погрузчика, 8 самосвалов, 11 тракторов, три компрессора и три рециклера, а также 56 дворников. Планируется почистить скверы, а затем тротуары на Московском шоссе и улицах Бурова, Металлургов, Рощинской и Космонавтов.