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Общество4 февраля 2022 13:26

В Орле за неделю оштрафовали 21 человека за езду без маски в общественном транспорте

В ходе рейдов проверено свыше 200 единиц транспорта
Сергей Силаев
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В основном без масок ездят молодые люди

В основном без масок ездят молодые люди

Фото: Сергей Силаев

В Орле за неделю оштрафовали 21 человека за езду без маски в общественном транспорте. В ходе рейдов проверено свыше 200 единиц транспорта.

Сотрудники управления по безопасности администрации Орла и регионального Департамента транспорта проверили, как соблюдается «масочный» режим орловцами в маршрутных такси. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Так, за 4 рейда на текущей неделе проверено более 200 единиц транспорта и выявлено 21 нарушение. На людей, которые находились в салоне без маски, составили протоколы.

На прошлой неделе проверено 230 автобусов и составлено 15 протоколов. Со всеми нарушителями проводят разъяснительную работу в обязательном порядке.

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