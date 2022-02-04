Аренду для помещений филиала детской поликлиники №1 Орла продлят. Медучреждение останется в микрорайоне Зареченский на улице Еловой.

Срок аренды помещений для филиала медучреждения закончится в конце февраля 2022 года. Однако ведется работа по продлению договора. Об этом рассказал руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов.

У Роспотребнадзора не появилось вопросов по поводу работы поликлиники. Здание соответствует необходимым требованиям.

В ближайшее время планируется решить вопросы с гардеробом и контейнером для мусора. Жители микрорайона Зареченский ранее высказали желание оставить филиал там, где он находится сейчас.

Также руководитель отметил, что в ближайшее время увеличат количество педиатров. Сейчас в детской поликлинике работают два специалиста этого профиля. Врачи должны выйти с больничного.