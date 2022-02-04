В филиале детской поликлиники №1 Орла увеличат число педиатров. Сейчас в медучреждении трудятся два детских специалиста.

Об этом на онлайн-брифинге с журналистами рассказал руководитель регионального депздрава Станислав Шувалов. Сейчас в филиале два педиатра – по одному в боксе и на приеме.

– Безусловно, количество педиатров надо увеличивать, – сказал руководитель. Шувалов рассказал, что на эту тему велся разговор с главным врачом поликлиники.

После того, как врачи выйдут с больничных, количество детских специалистов увеличится. Руководитель Департамента с губернатором области Андреем Клычковым 1 февраля посетили медицинское учреждение около 14.00. К тому времени было принято почти 50 детей, а в очереди находился лишь один ребенок. Еще один был в боксе.